O ilin valisi önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
|27 Ağustos 2020 16:52
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, kent genelinde korona virüsle mücadelede topyekün bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor" dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonun da Kadın el emeği ürünleri tanıtım ve satış aracının lansmanı, il müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla yapıldı. Covid- 19 tedbirleri kapsamında, söz konusu program Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, telekonferans yöntemi ile katılarak, Edirneli kadınlara başarılar diledi.
"Vaka sayılarımız çok makul seviyede ancak asla gevşememeliyiz"
Lansman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayana Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Edirnelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının göstermiş olduğu çabayla, gayretle, tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf kuruluşlarımızın, herkes şu anda Edirne'de korona virüsle mücadele de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor. Ancak bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Korona virüsle mücadelede süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi sürekli, hiç bıkmadan, usanmadan devam ettirelim ki, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o trendin aynısını devam ettirebilmiş olalım" dedi.
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