1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afet bölgesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak

Bakan Karaismailoğlu: Temizlik aşaması tamamlandıktan sonra vakit kaybetmeden alt ve üst yapı çalışmaları başlayacak
 27 Ağustos 2020 17:17
Yazdır
Afet bölgesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Giresun'un Dereli ilçesinde NTV Televizyonu'nun canlı yayın programında açıklamalarda bulundu. İlk günkü resimlerde görülen tahkimat ve teressübatların toplandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, temizlik aşaması tamamlandıktan sonra vakit kaybetmeden alt ve üst yapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Dereli'de herhangi bir ulaşım sorunu olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, diğer ilçe ve köylerde de sıkıntıların giderildiğini, bazı sıkıntıların devam ettiği bölgelerde en kısa zamanda sorunların çözüleceğini söyledi. Tüm ekiplerin büyük bir özveriyle, dayanışma içinde çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "En kısa zamanda buralarda afetin izlerinin hiçbiri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu NTV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 22 Ağustos akşamı başlayan yağışların çok etkili bir afete dönüşerek özellikle Dereli merkeze çok ciddi hasar verdiğini ve Dereli'de ilk günkü resimlerde görülen derenin taşıdığı tüm tahkimatlar ve teressübatların toplanarak, temizlik aşamasına geçildiğini ifade etti. Temizlik aşamasını tamamladıktan sonra hızla altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların normal hayata dönmeleri için canla başla çalıştıklarını söyledi.

-Burada afetin izlerinin hiçbiri kalmayacak

Dereli'nin yanı sıra şehitlerin olduğu Torul - Tirebolu yolu arasında yıkılan köprü ve oluşan göçüklerle ilgili proje çalışmalarının vakit kaybetmeden başladığına dikkat çeken Karaismailoğlu, bu tarz afetleri önleyecek geniş açıklıkla bir köprünün en kısa zamanda yapılacağını bildirdi. Şu anda Dereli'de ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, Yağlıdere ve Üçtepe'de ilk zamanlardaki ciddi sıkıntıların yapılan müdahalelerle ortadan kalktığını kaydetti. Bir taraftan kalıcı projelerin yapıldığını diğer yandan imalatlara başlandığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Devlet tüm gücüyle burada çalışıyor. En kısa zamanda buralarda afetin izlerinin hiçbiri kalmayacak. En büyük üzüntümüz kayıplarımız, yakınlarına başsağlığı diliyorum, Allah sabırlar versin'' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afet sonrası sıkıntıların olduğu yol ve köprüler hakkında da şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Espiye Deresinde, Yağlıdere'de ve Gümüşhane Torul-Tirebolu yolunda sıkıntılar vardı. Bu yollar servis yolu olarak bir kısım kesik ve bölünmüş yerlerde açıldı. Şu anda yoğun bir şekilde arkadaşlarımız projeleri hazırlamak için çalışıyor. İnşallah en kısa sürede kalıcı imalatlara başlayacağız.Bazı kesimlerde tahkimatlarda ve dere duvarlarında sıkıntılar var, onların da yenisini yapacağız, çalışmalarımız devam ediyor. Dereli'de sıkıntı veren 2 tane köprü vardı. Köprüdeki menfezlerin açıklıklarının yeterli olmaması taşan derenin şehir merkezine ulaşmasına neden oldu. Oradaki köprülerin imalatına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar biz burada hep birlikteyiz, beraberiz. Böyle bir afet yaşadık ama yapılan çalışmalarla buralar eskisinden daha güzel olacak. En kısa zamanda normal hayata döneceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

-Hep birlikte çalışmalarımızı özveri ile sürdürüyoruz

Bütün ekiplerin birlikte büyük bir özveri ile çalıştığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, ''Sadece Ulaştırma Bakanlığı ekipleri değil, DSİ, Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütün ekiplerle beraber burada seferber olmuş durumdayız. Ayrıca sivil toplum örgütleri yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yardımlaşmanın tam bir örneğini görüyoruz burada. Bir daha bu tarz afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz'' dedi./p
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ecel kahvehane sandalyesin'de yakaladı
27 Ağustos 2020 17:57		 O ilin valisi önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
27 Ağustos 2020 16:52
Bakan Pakdemirli, 50 yıllık değişimi paylaştı
27 Ağustos 2020 16:31		 Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı
27 Ağustos 2020 16:26
Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine böyle düştü
27 Ağustos 2020 16:05		 Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket
27 Ağustos 2020 16:01
Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
27 Ağustos 2020 15:48		 Bu ilçede vakalar artınca düğün süresi 1 saate düşürüldü
27 Ağustos 2020 13:34
Bakan Soylu: 2'si jandarma 7 vatandaşımızı arıyoruz
27 Ağustos 2020 13:20		 Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
27 Ağustos 2020 13:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - Ecel kahvehane sandalyesin'de yakaladı17:40 - Dolar 7,35 TL'ye geriledi17:38 - 'Gül ve Düşün' isimli kitap için karar: Muzır ve müstehcen17:35 - Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılıklara 'Kovid-19 tedbirleri' yazısı17:33 - Bakan Berat Albayrak'tan 'hizmet ekonomisi' paylaşımı17:30 - Otomatik vites araçlarda verimi artırıp yakıtı düşüren sistem tescil edildi
17:25 - 'Türkiye asıl sürprizi altın madenciliğinde yapabilir'17:20 - Karantinadaki gence üniversite kaydı için gereken e-Devlet şifresini polisler ulaştırdı17:17 - Afet bölgesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak17:08 - Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek!16:59 - Gram altın 457,70 TL'ye yükseldi16:59 - İstanbul için sıcaklık uyarısı: 4 ila 8 derece artacak
16:56 - Oto yıkamacıdaki ilk iş gününde beton zemine düşüp öldü16:52 - O ilin valisi önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı16:44 - Ekonomistler, ağustosta enflasyonun artmasını bekliyor16:41 - Hem sağlıklarına kavuştular hem evlilik yıldönümlerini kutladılar16:40 - YÖK'ten DGS için şartlı kayıt duyurusu
16:35 - Meral Akşener'den 30 Ağustos açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
musa orhan 1
oynamayan corona olsun inşallah 2
bosna kasabı 1
biohackers 1
masterchef 1
yozgat 2
26 ağustos 1
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
aşure günü 2
nihat hatipoğlu 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam