Afet bölgesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Giresun'un Dereli ilçesinde NTV Televizyonu'nun canlı yayın programında açıklamalarda bulundu. İlk günkü resimlerde görülen tahkimat ve teressübatların toplandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, temizlik aşaması tamamlandıktan sonra vakit kaybetmeden alt ve üst yapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Dereli'de herhangi bir ulaşım sorunu olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, diğer ilçe ve köylerde de sıkıntıların giderildiğini, bazı sıkıntıların devam ettiği bölgelerde en kısa zamanda sorunların çözüleceğini söyledi. Tüm ekiplerin büyük bir özveriyle, dayanışma içinde çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "En kısa zamanda buralarda afetin izlerinin hiçbiri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu NTV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 22 Ağustos akşamı başlayan yağışların çok etkili bir afete dönüşerek özellikle Dereli merkeze çok ciddi hasar verdiğini ve Dereli'de ilk günkü resimlerde görülen derenin taşıdığı tüm tahkimatlar ve teressübatların toplanarak, temizlik aşamasına geçildiğini ifade etti. Temizlik aşamasını tamamladıktan sonra hızla altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların normal hayata dönmeleri için canla başla çalıştıklarını söyledi.

-Burada afetin izlerinin hiçbiri kalmayacak

Dereli'nin yanı sıra şehitlerin olduğu Torul - Tirebolu yolu arasında yıkılan köprü ve oluşan göçüklerle ilgili proje çalışmalarının vakit kaybetmeden başladığına dikkat çeken Karaismailoğlu, bu tarz afetleri önleyecek geniş açıklıkla bir köprünün en kısa zamanda yapılacağını bildirdi. Şu anda Dereli'de ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, Yağlıdere ve Üçtepe'de ilk zamanlardaki ciddi sıkıntıların yapılan müdahalelerle ortadan kalktığını kaydetti. Bir taraftan kalıcı projelerin yapıldığını diğer yandan imalatlara başlandığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Devlet tüm gücüyle burada çalışıyor. En kısa zamanda buralarda afetin izlerinin hiçbiri kalmayacak. En büyük üzüntümüz kayıplarımız, yakınlarına başsağlığı diliyorum, Allah sabırlar versin'' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afet sonrası sıkıntıların olduğu yol ve köprüler hakkında da şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Espiye Deresinde, Yağlıdere'de ve Gümüşhane Torul-Tirebolu yolunda sıkıntılar vardı. Bu yollar servis yolu olarak bir kısım kesik ve bölünmüş yerlerde açıldı. Şu anda yoğun bir şekilde arkadaşlarımız projeleri hazırlamak için çalışıyor. İnşallah en kısa sürede kalıcı imalatlara başlayacağız.Bazı kesimlerde tahkimatlarda ve dere duvarlarında sıkıntılar var, onların da yenisini yapacağız, çalışmalarımız devam ediyor. Dereli'de sıkıntı veren 2 tane köprü vardı. Köprüdeki menfezlerin açıklıklarının yeterli olmaması taşan derenin şehir merkezine ulaşmasına neden oldu. Oradaki köprülerin imalatına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar biz burada hep birlikteyiz, beraberiz. Böyle bir afet yaşadık ama yapılan çalışmalarla buralar eskisinden daha güzel olacak. En kısa zamanda normal hayata döneceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

-Hep birlikte çalışmalarımızı özveri ile sürdürüyoruz

Bütün ekiplerin birlikte büyük bir özveri ile çalıştığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, ''Sadece Ulaştırma Bakanlığı ekipleri değil, DSİ, Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütün ekiplerle beraber burada seferber olmuş durumdayız. Ayrıca sivil toplum örgütleri yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yardımlaşmanın tam bir örneğini görüyoruz burada. Bir daha bu tarz afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz'' dedi./p