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Karantinadaki gence üniversite kaydı için gereken e-Devlet şifresini polisler ulaştırdı

Şanlıurfa'da, üniversiteye kayıt yapması gereken karantinadaki öğrencinin e-Devlet şifresini PTT'den polisler alarak kendisine ulaştırdı
 27 Ağustos 2020 17:20
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Karantinadaki gence üniversite kaydı için gereken e-Devlet şifresini polisler ulaştırdı

Şanlıurfa'da, üniversiteye kayıt yapması gereken karantinadaki öğrencinin e-Devlet şifresini PTT'den polisler alarak kendisine ulaştırdı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunan Esma Palalıoğlu, dün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandığını öğrendi.

e-Devlet şifresi bulunmadığı için üniversiteye kayıt yaptırması mümkün olmayan Palalıoğlu, karantina süreci nedeniyle de dışarıya çıkamayınca emniyetten yardım istedi.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timi, PTT şubesine giderek genç için e-Devlet şifresi aldı.

Polis ekibi, daha sonra Esma Palalıoğlu'nun evine giderek e-Devlet şifresini teslim edip kendisine eğitim hayatında başarılar diledi.

Palalıoğlu da teslim aldığı şifre ile üniversiteye kolay bir şekilde kayıt yapacağını belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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