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Otomatik vites araçlarda verimi artırıp yakıtı düşüren sistem tescil edildi

Çalışmanın sahibi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden bir grup akademisyen, yıl sonunda 3 boyutlu yazıcılarla prototipini hazırlayacakları projeyi ticarileştirmek için girişimde bulunacak
 27 Ağustos 2020 17:30
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Otomatik vites araçlarda verimi artırıp yakıtı düşüren sistem tescil edildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Makine Mühendisliği'nde görevli bir grup akademisyen, otomatik vites araçlarda motor gücünü daha verimli kullanarak yakıt tasarrufu sağlayacak sistem geliştirdi, çalışma Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

KSÜ Makine Mühendisliği Öğretim Görevlisi ve proje yürütücüsü Muhammed Safa Kamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde otomotiv sektöründe otomatik vites araçların daha da ön plana çıkmaya başladığını dile getirdi.

Bu yüzden otomatik viteslerin kullanımı ve geliştirilmesine yönelik çok sayıda çalışma yapıldığını anlatan Kamer, kendilerinin de bu kapsamda 5 yıl önce "Konik Merdaneli Sürekli Değişken Tahvil Oranlı İletim Sistem Projesi"ne başladıklarını ve 2017 yılında projenin "TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" çerçevesinde desteklendiğini aktardı.

Proje kapsamında, yeni nesil otomobillerde sürtünmeli çarklarla hareket iletim sistemiyle (CVT) çalışan otomatik vites kutularının kullanılmaya başladığını ifade eden Kamer, "Otomotiv sektörü şu an çoğunlukla dişli vites sistemleriyle devam ediyor. Dişli sistemler, içerisindeki kademelerle sınırlıdır. Otomotiv sektörü vites kademelerini belirli aralıkta çoğaltmak için bu tür CVT sistemlerine yöneliyor. CVT vites kutularının en büyük sorunu ise merdanelerin sürtünmesiyle meydana gelen aşınma ve ön gerilme kuvvetinin azalması. O yüzden biz de mevcut konik merdaneli CVT sistemlerine farklı bir yorum katarak, geliştirdik." diye konuştu.

Mevcut sistemlerde merdane veya silindirlerde aşınmanın meydana geldiğini, bu yüzden merdaneler arasında ön gerilme kuvveti ve hareket iletiminin azaldığını, bunun da yakıt tüketimini artırıp motor gücü kaybına neden olduğunu anlatan Kamer, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda, mevcut sisteme ilave olarak ön gerilme kuvvetini hidrolik baskı mekanizmasıyla verecek şekilde tasarladık. Herhangi bir aşınma söz konusu olsa dahi hidrolik mekanizmalarla yukarıdan istediğimiz kuvvette bastırmaya devam edecek ve bu şekilde moment iletimizi sağlamış olacağız. Bu azalmanın önüne geçmek için kendi sistemizde hidrolik baskı mekanizmaları kullanarak, sabit bir ön gerilme değil, silindirlere istediğimiz kadar ön gerilme vereceğiz. Sistem, bir anlamda aşınmayı minimum seviyeye indirmiş olacak."

Kamer, çalışmanın bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini belirterek, "Çalışmamızdaki amaç, otomobilin vites sistemiyle daha fazla verimliliği arttırmak ve aracın yol durumuna göre istenilen tahvil oranının sistemden elde ederek yakıt sarfiyatını azaltmak." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında sona geldiklerini dikkati çeken Kamer, sözlerine şöyle devam etti:

"2020'nin sonuna doğru üniversitemizde 3 boyutlu yazıcılar kullanarak prototipini ortaya koyacağız. Bu çalışmamızı tamamladıktan sonra tasarımızın gerçek boyutlarda deney seti ve testlerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK'tan destek talebinde bulanacağız. Çalışmamızın verimlilik şartlarını da öngörerek çeşitli otomotiv firmalarıyla çalışmanın ticarileşmesi için görüşmelerimiz olacak."

Kamer, çalışmalara Malatya İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şemsettin Temiz'in yanı sıra KSÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kaya, Öğretim Üyesi Dr. Orhan Erdal Akay, Öğretim Görevlisi Serdar Kaveloğlu, Araştırma Görevlisi Yalın Yamaç ve yüksek lisans öğrencisi Fahrettin Gencer'in katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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