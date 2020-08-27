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'Gül ve Düşün' isimli kitap için karar: Muzır ve müstehcen

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kabul edilemez ifadelerin yer aldığı "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabının, dün itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda incelendiğini ve kitapla ilgili "muzır ve müstehcen" olduğu yönünde ivedi bir şekilde karar alındığını bildirdi.
 27 Ağustos 2020 17:38
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'Gül ve Düşün' isimli kitap için karar: Muzır ve müstehcen

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kabul edilemez ifadelerin yer aldığı "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabının, dün itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda incelendiğini ve kitapla ilgili "muzır ve müstehcen" olduğu yönünde ivedi bir şekilde karar alındığını bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya ile bazı basın organlarına da yansıyan söz konusu kitaptaki kabul edilemez ifadelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26 Ağustos tarihi itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır.

Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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