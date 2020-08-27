Bakan Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi
|27 Ağustos 2020 18:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonuçlarını belirleyen en önemli etken, tedbirlerdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
COVID-19 test sonuçlarını belirleyen en önemli etken, tedbirlerdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz. pic.twitter.com/ZgMNcfwvscDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2020
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