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RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Evrensel gazetesinin bölücü terör örgütüne ait bez parçaları kullanılan reklamını yayımlayan Tele 1'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi
 27 Ağustos 2020 18:08
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RTÜK'ten Tele 1'e idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Evrensel gazetesinin bölücü terör örgütüne ait bez parçaları kullanılan reklamını yayımlayan Tele 1'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul toplantısında, Tele 1 raporunun da aralarında bulunduğu pek çok konu ele alındı.

Reklam filminde bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerindeki bir bez parçasını tuttuğu esnada ekranda "Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi" ifadesi, raporu hazırlayan uzman tarafından tespit edildi.

Reklamın devamında ise bir mitingden görüntüler verilerek bazı bez parçalarının ekrana getirildiği, bölücü terör örgütüne ait bez parçaları ile terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiği, bu yapılırken de kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı rapora yansıdı.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez." ilkesinin ihlali nedeniyle Tele 1'e en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulamasına karar verdi.

- TV'den sahte ürün pazarlayanlara yeni cezalar

Her hafta Üst Kurul gündemine alınan sahte ürün satan uydu kanalları yine RTÜK'ün masasındaydı.

Değerlendirme sonucu BLD, Ber TV, Top Shop TV, Kanal Yalova, Anadolu TV, Dolunay INT kanallarına yayın ve program durdurma cezaları ile idari para cezası verildi.
Anadolu Ajansı
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