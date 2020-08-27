Bitlis Milletvekili'inden Kızılay iddiasına cevap

Bugün bazı basın yayın organlarında kurban etlerinin Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın kardeşinin sahibi olduğu otelde tüketildiğine dair iddialar yer almıştı.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Bitlis Milletvekili Cemal Taşar kesinlikle yalan olduğunu söyledi. Bu iddiaların masa başında birileri tarafından kurgulandığını, iftira olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili olarak mahkeme sürecini de başlattığını vurguladı.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın yaptığı açıklama şu şekilde

Bu iftirayı atanların arkasında, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ilimizde hezimete uğrayanların olduğu net bir şekilde ortadadır.

Yıllardır ailecek memleketimize ve milletimize hizmet ediyoruz. Hayır işlerinde her zaman en ön safta olduk. Geçmişimiz de hayat tarzımız da herkes tarafından biliniyor. Her zaman açık ve şeffaf olduk.

Tatvan Kızılay Şube Başkanı kardeşim Battal Taşar pandemiye rağmen binlerce aileye yardımda bulunmuştur. Geçmişte Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarının yanı sıra; ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi yapılmış. Kızılay alışveriş kartı, giyim ve gıda kolileri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırılmıştır.

Yine vurgulamakta fayda var, pandemi süresince sokak sokak kapı kapı gezilerek maske dezenfektan ve kolonya dağıtımı yapılmıştır.

Bahse konu iddia kesinlikle iftiradır, yalandır, kurgudur. Bu tür yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır.

Boğazımızdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Allah haram lokma nasip de etmesin.

Konuyla ilgili mahkeme sürecini de başlattım. Hukuk gereğini yapacaktır.

Ayrıca yalan ve iftirayı yayan kişi araştırıldığında kişilik yapısı ve geçmişi çok açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yalan ve iftiradan dolayı aldığı hapis cezası da net şekilde görülecektir.