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İzmir'deki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
 27 Ağustos 2020 18:45
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İzmir'in Buca ilçesindeki trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde Aleyna S'nin kullandığı (19) 35 KB 4715 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen ve polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Aleyna S. ile 2 polis memuru, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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