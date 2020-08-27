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Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı

Açıklanan yeni vaka sayısı, yeniden bin 500 sınırına çıktı. Böylece vaka sayısı 1.491 olarak gerçekleşti.
 27 Ağustos 2020 19:08
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Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı

Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak. ' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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