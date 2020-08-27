Düğünde drift yapan trafik magandasına 8 bin 614 TL ceza
|27 Ağustos 2020 19:28
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İstanbul'da bir düğünde drift yapan trafik magandası yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 8 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da bir düğünde drift yapan trafik magandası yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışmada 41 AED 862 plakalı araç sürücü S.K.'ye, 2918 saylı K.T.K'nın 67/1-d (Herhangi bir zorunluk olmaksızın , karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi) suçundan 6 bin 141 TL, 36/3-A (ehliyetsiz araç kullanmak) suçundan 2 bin 473 TL olmak üzere toplam 8 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.
Sürücü S.K., TCK 179/2 maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Sefaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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