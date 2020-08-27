Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor
|27 Ağustos 2020 19:34
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı olan Kalabak suyu satışlarında kullanılan 12 litrelik damacanaların, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen 5 yıllık kullanım ömürlerinin dolmasına rağmen dağıtımda yer aldığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine dolum tesislerinde yaptığı incelemede, su dağıtımında kullanılan damacanaların 2006 yılından bu yana kullanılmadığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından kullanım ömrü 5 yılın üzerinde olan ve en az 200 bin adet olduğu iddia edilen damacanaların, tesislerin bahçesinde toplanarak, imha edilmesi işlemine başlandı.
SU KUYRUKLARI UZADI
Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Eskişehir'de Kalabak suyu dağıtımı, yeni üretilen damacanaların henüz tam olarak sisteme dahil edilememesi nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Eskişehirlilerin diğer özel firmalara göre daha çok tercih ettiği Kalabak suyunu almak isteyenler ise dağıtım olmadığı için Seyitgazi ilçesi yolundaki dolum tesisleri önünde, ellerinde boş damacanalarla uzun kuyruklar oluşturdu.
Kalabak suyu almak için kuyrukta bekleyenlerden Ahmet Yılmaz, komşularıyla birlikte geldiğini belirterek, "Bize 4 gündür su gelmiyor. En az 2 gün daha gelmeyeceğini söylediler. Biz de komşuların da ihtiyacı olduğu için buraya araçla gelip su aldık. Bazı komşularımızın arabası yok o nedenle evdeki 5 damacana suyu aldık, buradan su satın alıyoruz" dedi.
Kuyrukta bekleyenlerden Ender Yalçınlar da komşularının yaşlı olması nedeniyle yardımcı olduğunu dile getirerek, "Apartmandaki yaşlı komşularımızın da damacanalarını getirdim. Yaklaşık 10 gündür su sıkıntısı sürüyor" diye konuştu.
Mehmet Şen ise 10 gündür her sabah su almak için tesislere gelerek, sıraya girdiğini söyledi.
GENEL MÜDÜR İSTİFA ETMİŞTİ
Eskişehir'de kullanım süresi geçmiş damacanalar nedeniyle yaşanan 'su' krizi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istediğini ve Balcı'nın görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
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