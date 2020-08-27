Prof. Dr. Hürol İnsel vefat etti
|27 Ağustos 2020 19:36
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Prof. Dr. Osman Hürol İnsel, 1932'de İstanbul'da doğdu. 1949'da İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1955'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'den mezun oldu. 1957'de İ.Ü. Tıp Fakültesi 1'inci Cerrahi Kürsüsü'nde (Cerrahpaşa ) ihtisasa başladı.
1960 ve 1961 yıllarında İngitere'de (Leeds) Akciğer Cerrahisi üzerine çalıştı. 1962'de İstanbul Ünivertesi Tıp Fakültesi'nde Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı kürsüde Başasistan olarak görevine devam etti.
1967'de Doçent, 1973'te Profesör oldu. 1990 - 1999 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, 1991-1994 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 1999 tarihinde emekli oldu. İngilizce ve Fransızca bilen, Dr. Saime Ülker İnsel ile evli olan Prof. Dr. İnsel'in, iki oğlu (Prof. Dr. Güçlü İnsel ve Üstün İnsel) ve iki torunu bulunuyor.
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