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Otel'de süs eşyası olarak kullanılıyordu! Tarihi eser çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki lüks bir otelin bahçe düzenlemesinde dekor olarak kullanılan Antik döneme ait orijinal tarihi eserler olduğu belirlendi. Otel yetkililerinin tarihi değeri olduğu bilmediklerini belirtikleri toplam 5 parça sütün başı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
 27 Ağustos 2020 20:20
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Otel'de süs eşyası olarak kullanılıyordu! Tarihi eser çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki lüks bir otelin bahçe düzenlemesinde dekor olarak kullanılan Antik döneme ait orijinal tarihi eserler olduğu belirlendi. Otel yetkililerinin tarihi değeri olduğu bilmediklerini belirtikleri toplam 5 parça sütün başı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri, Göltürkbükü mahallesindeki bir lüks otelde tarihi eserlerin dekor amaçlı kullanıldığını belirledi. Muğla İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl'ün talimatıyla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri harekete geçip, otelde geçen 25 Ağustos'ta denetim yaptı. Otelde yapılan denetimde, bahçede tarihi eser olduğu tespit edildi. Kimisi otel bahçesinde dekor amaçlı sehpa olarak kullanıldığı anlaşılan, tamamı orijinal mermer tarihi eserler tek tek tespit edilip, tutanak tutuldu. Söz konusu 5 parça eserlerin 1986 yılında yaşamını yitiren otelin antikacı ortağı tarafından getirildiği ileri sürüldü. Eserler, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden alınıp, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

'KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILACAK OLMASI NEDENİYLE MUTLUYUZ'

Otelin 22 yıldır işletmeciliğini yapan Emine Kaynar (52) her sabah olduğu gibi rutin olarak hazırlıklarını yaptıkları sırada gelen Müze Müdürlüğü yetkililerinden uzun yıllardır tesisin bahçesinde süs amaçlı kullandıkları sütün başlarının tarihi değeri olduğunu öğrendiklerini belirtip, Şikayet üzerine buraya geldiklerini söylediler. Eserleri götürüceklerini söylediler. Bu eserler yaz, kış otelimizde uzun yıllardır açıkta duruyor. Kaldırmayı hiç düşünmedik.

Eğer niyetimiz kötü amaçlı olsaydı, açıkta herkesin gezdiği bölgede olmazlardı. Nostaljik olduğu için kullandığımız taşlardı. Bunların bizden alınıp, herkesin görebileceği kültür turizmine kazandırılacak olması nedeniyle mutluyuz dedi.

Müze Müdürlüğü yetkililerinin geldikleri ilk gün 2 parça eseri götürdüğünü belirten Kaynar, Ertesi gün tekrar gelip, 'İhbar var 3 parça eser daha varmış' dediler. 'Benzer eser biz de yok ama isterseniz otelimizin bahçesini gezip bakabilirsiniz' dedik ve birlikte kontrol ettik. 3 eser daha çıktı. Birisi lavaboydu, içerisinde yıllardır çiçek ekiliydi. Eserlerin Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğunu öğrendik, kalan 3 parçayı alıp gittiler. Eserler sergilenmeye hazırlandıktan sonra biz de gidip eserleri bir de orada ziyaret edip, görmeyi düşünüyoruz dedi.

Otelin mülk sahibi 75 yaşındaki Alim Kaynar da otelini 1986 yılında hizmete açtığını belirtip, 23 yıl kendim çalıştırdım. Sonra buraya bir arkadaşımı ortak aldım. Onunla da 11 sene ortak olarak bu işletmeyi çalıştırdık. Bu eserleri o zaman ortağım getirmişti. Biz, tabii o zaman nereden getirdiğini bilmiyoruz bu taşları. O zamandan beri de bu taşlar burada duruyor. Açıkçası bu taşın ne olduğunu bilmiyorduk. Hatta bir dönem arkadaşlar, 'Bu taşları boyayalım' dediler, karşı çıktım. 'Orijinal olarak dursun' diye boyatmadık. Taşları geldiğin günden itibaren hiç yerinden oynatmadık. Devamlı yaz, kış burada kaldı. Sonradan kim fotoğrafını çektiyse buraya geldiler, tarihi değeri olduğunu söyleyip götüreceklerini belirttiler. Biz de tabii ki götürebilirsiniz dedik diye konuştu.
DHA
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