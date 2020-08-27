1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Grip aşısına talep arttı, firmadan olumsuz yanıt geldi!

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüse karşı grip aşısı tavsiyesinin ardından vatandaşlardan aşıya talep arttı ancak aşı firması bu talebi karşılayamayacaklarını dile getirdi.
 27 Ağustos 2020 20:22
Yazdır
Grip aşısına talep arttı, firmadan olumsuz yanıt geldi!

Koronavirüs salgınında artan vakalar endişe uyandırıyor. Sonbahar öncesinde vakalardaki artışla birlikte vatandaşlar aşıya yönelmeye de başladı. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nden de grip aşısı yaptırılması tavsiyesi geldi.

Eczanelerde aşıya talep artmasına karşın, aşı firmasından gelen açıklamalar tedirgin etti.

Haber Global'den Erdem Şen'in özel haberine göre, grip aşısı sağlayan firma, bu sene için geçen seneki aşıyla aynı miktarda aşı sağlayabileceklerini söyledi. Söz konusu miktarın ise geçen sene de yeterli olmadığı eczacılar tarafından dile getirildi.

Aşı için her gün yüzlerce kişinin eczanelere gittiği, sıraya girdiği kaydedildi. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, aşı için, "Geçen sene sadece 1 firma grip aşısı getirdi. Eczanelere geçen yıl yaklaşık 400 bin grip aşısı geldi. Talep artmasına rağmen firma yine aynı miktarda aşı getirecek" dedi.

Firmanın bu yıl oluşan talebi karşılayamayacağını belirttiği de öğrenildi.

"ÖYLE OLURSA KAOS OLACAK"

Aşıya taleple ilgili eczacı Mustafa Tepe ise, "Geçen seneki kadar gelecek diyorlar, öyle olursa kaos olacak. Zatürre aşısı şu anda yok. Eylül başında tekrar bir parti geleceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi
27 Ağustos 2020 21:00		 İlacının satışı yasaklandı, ağrıları ile baş başa kaldı
27 Ağustos 2020 20:27
Prof. Dr. Hürol İnsel vefat etti
27 Ağustos 2020 19:36		 Bakan Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz
27 Ağustos 2020 18:03
Karantinadaki gence üniversite kaydı için gereken e-Devlet şifresini polisler ulaştırdı
27 Ağustos 2020 17:20		 İstanbul için sıcaklık uyarısı: 4 ila 8 derece artacak
27 Ağustos 2020 16:59
Hem sağlıklarına kavuştular hem evlilik yıldönümlerini kutladılar
27 Ağustos 2020 16:41		 İç Anadolu'da 4 il için sıcaklık uyarısı
27 Ağustos 2020 16:33
Evde izolasyonda olanlara uyarı: Evden çıkmayın
27 Ağustos 2020 16:21		 İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı
27 Ağustos 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - Kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi20:55 - Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu20:49 - MSB açıkladı: Ege ve Akdeniz'de eğitimler icra edildi20:38 - 'Kovid-19 milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi'20:37 - 5 ilden yeni karantina haberleri geldi20:34 - Giresun'da GSM faturaları da 1 ay ertelendi
20:30 - 81 ilde kurulmuştu... 'Doğa ve hayvan polisi' göreve başladı20:27 - İlacının satışı yasaklandı, ağrıları ile baş başa kaldı20:22 - Grip aşısına talep arttı, firmadan olumsuz yanıt geldi!20:20 - Otel'de süs eşyası olarak kullanılıyordu! Tarihi eser çıktı20:16 - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Resmi açıklama20:09 - Hemşireyi taciz eden şüpheliye iş yerine yaklaşmama cezası
19:46 - Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:39 - Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü19:36 - Prof. Dr. Hürol İnsel vefat etti19:34 - Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor19:28 - Düğünde drift yapan trafik magandasına 8 bin 614 TL ceza
19:08 - Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
Kadınlar koronavirüse neden daha dayanıklı? İşte cevabı
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Fındıkta rekor geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün salonu 1
nihat hatipoğlu 1
baş ağrısı 1
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
masterchef barbaros 1
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 2
mauricio lemos 1
biohackers 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam