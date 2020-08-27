Grip aşısına talep arttı, firmadan olumsuz yanıt geldi!
|27 Ağustos 2020 20:22
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Koronavirüs salgınında artan vakalar endişe uyandırıyor. Sonbahar öncesinde vakalardaki artışla birlikte vatandaşlar aşıya yönelmeye de başladı. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nden de grip aşısı yaptırılması tavsiyesi geldi.
Eczanelerde aşıya talep artmasına karşın, aşı firmasından gelen açıklamalar tedirgin etti.
Haber Global'den Erdem Şen'in özel haberine göre, grip aşısı sağlayan firma, bu sene için geçen seneki aşıyla aynı miktarda aşı sağlayabileceklerini söyledi. Söz konusu miktarın ise geçen sene de yeterli olmadığı eczacılar tarafından dile getirildi.
Aşı için her gün yüzlerce kişinin eczanelere gittiği, sıraya girdiği kaydedildi. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, aşı için, "Geçen sene sadece 1 firma grip aşısı getirdi. Eczanelere geçen yıl yaklaşık 400 bin grip aşısı geldi. Talep artmasına rağmen firma yine aynı miktarda aşı getirecek" dedi.
Firmanın bu yıl oluşan talebi karşılayamayacağını belirttiği de öğrenildi.
"ÖYLE OLURSA KAOS OLACAK"
Aşıya taleple ilgili eczacı Mustafa Tepe ise, "Geçen seneki kadar gelecek diyorlar, öyle olursa kaos olacak. Zatürre aşısı şu anda yok. Eylül başında tekrar bir parti geleceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.
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