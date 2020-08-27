1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlacının satışı yasaklandı, ağrıları ile baş başa kaldı

Sivas'ta nadir görülen bir hastalığa yakalanan yaşlı kadın, ilk önce yanlış tanı nedeniyle sağlam dişinden oldu, ardından ilacın normal reçete ile satışı yasaklanınca dayanılmaz ağrılarla baş başa kaldı.
 27 Ağustos 2020 20:27
Yazdır
İlacının satışı yasaklandı, ağrıları ile baş başa kaldı

Sivas'ta nadir görülen bir hastalığa yakalanan yaşlı kadın, ilk önce yanlış tanı nedeniyle sağlam dişinden oldu, ardından ilacın normal reçete ile satışı yasaklanınca dayanılmaz ağrılarla baş başa kaldı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Ayşe Köse (70), 4 yıl önce yüzünü yıkadığı sırada başının sol bölgesine şiddetli bir ağrı girdi. Doktorlar tarafından ağrının kaynağı araştırılırken, ağrının diş ağrısı olduğu düşünülerek sağlam bir dişi çekildi. Ağrının çekilen dişten kaynaklanmadığı anlaşıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde derinlemesine yapılan incelemede Köse'nin dayanılmaz ağrılarının nedeninin, nadir görülen 'Trigeminal Nevralji' olduğu anlaşıldı.

Bir yüz kası rahatsızlığı olan bu hastalığın tam olarak tedavisi mümkün olmadığında ağrıların hafifletilmesi için Köse'ye ilaç tedavisi uygulandı. Kullandığı ilaçlarla ağrıları hafifleyen yaşlı kadın, sağlam dişini kaybetmesinin ardından birde kullandığı ilacın normal reçete ile satışının yasaklanması ile ikinci bir şok yaşadı. Köse'nin kullandığı ve etken maddesi Pregabalin olan ilaç, uyuşturucu ilaçlar sınıfına alınarak normal reçete ile satışı yasaklanınca yaşlı kadın ağrıları ile baş başa kaldı. Köse şimdi ağrılarının dinmesi için çare arıyor.

Ağrıları dinmiyor

Ayşe Köse, ağrılarının dinmediğini belirterek, "Yüzümü yıkarken ellerimi titretti, ağzımda ağrı başladı. Yemek falan yiyemedim. Doktora gittim. Doktorda sağlam dişimi çekti. Dişimi niye çektin dedim. Sağlam dişim benim çenem ağrıyor dedim. Ondan sonra üniversite hastanesine gittim. Orada da o ilacı yazdılar. O ilacı 3 sene kullandım. Bir sene oluyor bu ilacı kestiler. Ona benzeyen bir ilaç yazıyorlar, bu da ağrılarımı durdurmuyor. Uyuşturucu etkisi olduğu için ilacın satışı yasaklanmış. O ilaç bana iyi geliyordu, 2-3 gün uyuşturuyordu. Bu ona benzeyen ilaçtan 2 tane içiyorum yine fayda etmiyor. Ağrısından duramıyorum. Bu duruma bir el atsınlar bu ilacı versinler ya da başka bir çare bulsunlar. Allah rızası için ben çok dardayım. Kızıma televizyonda bir çocuk hastaymış sanatçı onun için ağladı o çocuğun ilacını buldular dedim. Benimde ilacımı bulsunlar" dedi.

Öte yandan söz konusu ilacın yeşil reçete ile satıldığı, hastanın raporu ve yeşil reçetesiyle bu ilacı eczanelerimizden temin edebildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi
27 Ağustos 2020 21:00		 Grip aşısına talep arttı, firmadan olumsuz yanıt geldi!
27 Ağustos 2020 20:22
Prof. Dr. Hürol İnsel vefat etti
27 Ağustos 2020 19:36		 Bakan Koca: Kuralları eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz
27 Ağustos 2020 18:03
Karantinadaki gence üniversite kaydı için gereken e-Devlet şifresini polisler ulaştırdı
27 Ağustos 2020 17:20		 İstanbul için sıcaklık uyarısı: 4 ila 8 derece artacak
27 Ağustos 2020 16:59
Hem sağlıklarına kavuştular hem evlilik yıldönümlerini kutladılar
27 Ağustos 2020 16:41		 İç Anadolu'da 4 il için sıcaklık uyarısı
27 Ağustos 2020 16:33
Evde izolasyonda olanlara uyarı: Evden çıkmayın
27 Ağustos 2020 16:21		 İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı
27 Ağustos 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:00 - Kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi20:55 - Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu20:49 - MSB açıkladı: Ege ve Akdeniz'de eğitimler icra edildi20:38 - 'Kovid-19 milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi'20:37 - 5 ilden yeni karantina haberleri geldi20:34 - Giresun'da GSM faturaları da 1 ay ertelendi
20:30 - 81 ilde kurulmuştu... 'Doğa ve hayvan polisi' göreve başladı20:27 - İlacının satışı yasaklandı, ağrıları ile baş başa kaldı20:22 - Grip aşısına talep arttı, firmadan olumsuz yanıt geldi!20:20 - Otel'de süs eşyası olarak kullanılıyordu! Tarihi eser çıktı20:16 - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Resmi açıklama20:09 - Hemşireyi taciz eden şüpheliye iş yerine yaklaşmama cezası
19:46 - Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:39 - Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü19:36 - Prof. Dr. Hürol İnsel vefat etti19:34 - Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor19:28 - Düğünde drift yapan trafik magandasına 8 bin 614 TL ceza
19:08 - Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
Kadınlar koronavirüse neden daha dayanıklı? İşte cevabı
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Fındıkta rekor geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülşah saraçoğlu 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
musa orhan 1
oynamayan corona olsun inşallah 2
sinir eden reklamlar 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
benzine yine zam yapılması 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 2
yozgat 2
doğalgazı bulmak marifet değil 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam