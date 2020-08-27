İlacının satışı yasaklandı, ağrıları ile baş başa kaldı

Sivas'ta nadir görülen bir hastalığa yakalanan yaşlı kadın, ilk önce yanlış tanı nedeniyle sağlam dişinden oldu, ardından ilacın normal reçete ile satışı yasaklanınca dayanılmaz ağrılarla baş başa kaldı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Ayşe Köse (70), 4 yıl önce yüzünü yıkadığı sırada başının sol bölgesine şiddetli bir ağrı girdi. Doktorlar tarafından ağrının kaynağı araştırılırken, ağrının diş ağrısı olduğu düşünülerek sağlam bir dişi çekildi. Ağrının çekilen dişten kaynaklanmadığı anlaşıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde derinlemesine yapılan incelemede Köse'nin dayanılmaz ağrılarının nedeninin, nadir görülen 'Trigeminal Nevralji' olduğu anlaşıldı.

Bir yüz kası rahatsızlığı olan bu hastalığın tam olarak tedavisi mümkün olmadığında ağrıların hafifletilmesi için Köse'ye ilaç tedavisi uygulandı. Kullandığı ilaçlarla ağrıları hafifleyen yaşlı kadın, sağlam dişini kaybetmesinin ardından birde kullandığı ilacın normal reçete ile satışının yasaklanması ile ikinci bir şok yaşadı. Köse'nin kullandığı ve etken maddesi Pregabalin olan ilaç, uyuşturucu ilaçlar sınıfına alınarak normal reçete ile satışı yasaklanınca yaşlı kadın ağrıları ile baş başa kaldı. Köse şimdi ağrılarının dinmesi için çare arıyor.

Ağrıları dinmiyor

Ayşe Köse, ağrılarının dinmediğini belirterek, "Yüzümü yıkarken ellerimi titretti, ağzımda ağrı başladı. Yemek falan yiyemedim. Doktora gittim. Doktorda sağlam dişimi çekti. Dişimi niye çektin dedim. Sağlam dişim benim çenem ağrıyor dedim. Ondan sonra üniversite hastanesine gittim. Orada da o ilacı yazdılar. O ilacı 3 sene kullandım. Bir sene oluyor bu ilacı kestiler. Ona benzeyen bir ilaç yazıyorlar, bu da ağrılarımı durdurmuyor. Uyuşturucu etkisi olduğu için ilacın satışı yasaklanmış. O ilaç bana iyi geliyordu, 2-3 gün uyuşturuyordu. Bu ona benzeyen ilaçtan 2 tane içiyorum yine fayda etmiyor. Ağrısından duramıyorum. Bu duruma bir el atsınlar bu ilacı versinler ya da başka bir çare bulsunlar. Allah rızası için ben çok dardayım. Kızıma televizyonda bir çocuk hastaymış sanatçı onun için ağladı o çocuğun ilacını buldular dedim. Benimde ilacımı bulsunlar" dedi.

Öte yandan söz konusu ilacın yeşil reçete ile satıldığı, hastanın raporu ve yeşil reçetesiyle bu ilacı eczanelerimizden temin edebildiği öğrenildi.