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MSB açıkladı: Ege ve Akdeniz'de eğitimler icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Akdeniz'de taarruz helikopterleri ve hücumbotlarıyla müşterek eğitimlerin icra edildiğini açıkladı.
 27 Ağustos 2020 20:49
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MSB açıkladı: Ege ve Akdeniz'de eğitimler icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Akdeniz'de taarruz helikopterleri ve hücumbotlarıyla müşterek eğitimlerin icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimler icra edilmiştir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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