Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
|27 Ağustos 2020 20:55
|Yazdır
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Afyonkarahisar semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan 6 uçak ilk olarak Hıdırlık Mesire Alanı ile Karahisar Kalesi arasına ay yıldız figürü çizdi, ardından da şehrin üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Kimi cep telefonlarıyla Türk Yıldızlarının fotoğrafını çekerken kimi de gösteriyi videoya aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otel'de süs eşyası olarak kullanılıyordu! Tarihi eser çıktı
27 Ağustos 2020 20:20
|Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü
27 Ağustos 2020 19:39
|Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor
27 Ağustos 2020 19:34
|Diyarbakır'da bilindik manzara, 'korona' halayı devam ediyor
27 Ağustos 2020 18:56
|Giresun'da sel felaketini anlatan en ilginç kare
27 Ağustos 2020 18:49
|Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı
27 Ağustos 2020 18:31
|Ecel kahvehane sandalyesin'de yakaladı
27 Ağustos 2020 17:57
|Afet bölgesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak
27 Ağustos 2020 17:17
|O ilin valisi önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
27 Ağustos 2020 16:52
|Bakan Pakdemirli, 50 yıllık değişimi paylaştı
27 Ağustos 2020 16:31