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Korona ile savaşı ilk günden bu yana sürdürüyor

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da Korona virüs (Covid-19) vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana ürettikleri ortam ve el solüsyonlarıyla birçok kurumun ihtiyacını gideren Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri şimdi de seminer dönemine giren öğretmenler için el solüsyonu üretmeye başladı. Öğrenciler pandemi sürecinin başladığı günden bugüne kadar 180 ton hijyen solüsyonu üretti.
 27 Ağustos 2020 21:14
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Korona ile savaşı ilk günden bu yana sürdürüyor

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da Korona virüs (Covid-19) vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana ürettikleri ortam ve el solüsyonlarıyla birçok kurumun ihtiyacını gideren Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri şimdi de seminer dönemine giren öğretmenler için el solüsyonu üretmeye başladı. Öğrenciler pandemi sürecinin başladığı günden bugüne kadar 180 ton hijyen solüsyonu üretti.

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nden 4 öğretmen ve 20 öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında kurumların, okulların ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu solüsyonun üretimlerine devam ediyor. Öğrenciler bugüne kadar 180 ton hijyen solüsyonu üretti. Türkiye genelinde bu konuda belirlenen 25 okuldan biri olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, imza attığı üretimle takdir topladı.

Öğrencilerin ürettiği hijyen malzemeleriyle Afyonkarahisar, Eskişehir, Muğla ve Uşak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, Kırıkkale gibi talep eden resmi kurumlar ve belediyelerin hijyen solüsyonu talepleri karşılandı.

"Üretim devam ediyor"

Okul Müdürü Mehmet İvecen yaptığı açıklamada, okulların pandemi sürecinde hijyen solüsyonu üretimi yaptığını ifade ederek şöyle konuştu;

"Okulumuz pandemi sürecinin başladığı süreçten bu yana Meslek Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelindeki 25 meslek lisesinden biri olarak belirlendi. Biz kimya ile ilgili üretimlere başladık. El solüsyonu ve temizlik malzemeleri ürünleri üretimi gerçekleştirdik. Bunların yanında okullarımızın ihtiyacı olan dezenfektan aparatları ürettik. Şuan için de okullar için ortam ve el solüsyon üretimi devam ediyor"

"Kesintisiz çalışıyoruz"

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı Şefi Nurcan Ergenekon ise 4 öğretmen ve 20 öğrencinin okulda üretim yaptıklarını kaydetti. Ergenekon; "4 öğretmen ve 20 öğrencimizle üretime devam ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de bu hazırlıklara ortam solüsyonu ve el solüsyonu üreterek katkıda bulunuyoruz. Şuana kadar ortalama 180 ton ortam hijyen solüsyonu ürettik. Yaklaşık 7 ton el solüsyon üretimi yaptık. Bunun dışında da toplam 30 ton diğer temizlik malzemelerinin üretimini gerçekleştirdik."
İhlas Haber Ajansı
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