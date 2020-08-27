İnönü Üniversitesi Diş hekimliğinde uzaktan eğitim kararı aldı
|27 Ağustos 2020 21:28
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İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020- 2021 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim kararı aldı.
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020- 2021 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim kararı aldı. Bağlayıcı yeni bir karar alınmadığı sürece 4 ve 5. Sınıf klinik stajları hariç tüm pratik ve teorik dersler uzaktan eğitim ile yapılacak.
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