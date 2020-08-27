21 lisans programı YKS'de sıfır çekti!
|27 Ağustos 2020 21:33
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2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) devlet üniversitelerindeki 21 lisans programı sıfır çekti!
2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınav Sonuçların dün itibarıyla açıklandı. Genel anlamda devlet ve vakıf üniversitelerinde doluluk oranında artış yaşanırken, bazı mühendislik programlarına öğrencilerin ilgisinin giderek azaldığı görülmektedir.
Örneğin, önceki yıllarda oldukça tercih edilen bölümler arasında yer alan İnşaat Mühendisliği bu yıl ilk kez bazı devlet yükseköğretim kurumlarında sıfır çekti. Üç üniversitede İnşaat Mühendisliği Bölümlerini tercih eden öğrenci olmadı.
Aynı şekilde Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri de bazı devlet yükseköğretim kurumlarında boş kaldı.
Toplam 21 mühendislik programı sıfır çekerken, Devlet üniversitelerinin Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerine ilk üç sırada yerleşen kişilere 12 ay boyunca karşılıksız 800 TL YÖK tarafından burs verilmesine rağmen, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü öğrenciler tarafından tercih edilmedi. Aynı şekilde, Çukurova, Pamukkale ve Süleyman Demirel Üniversitelerinin Jeoloji Mühendisliği programları da sıfır çekmiştir.
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