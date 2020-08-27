1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 yıldır aranan FETÖ firarisi çatı arasında yakalandı

Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen bir şahsı çatı arasında kıskıvrak yakaladı.
 27 Ağustos 2020 21:44
Yazdır

Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen bir şahsı çatı arasında kıskıvrak yakaladı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri bugün 19:00 sıralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 2017 yılından beri firari durumda bulunan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen, S.Ö. isimli şahsı saklandığı evin çatı arasında yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mayına basan bir askerimiz şehit oldu
27 Ağustos 2020 22:28		 Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2020 19:46
PKK'nın öldü dediği terörist, jandarmaya teslim oldu
27 Ağustos 2020 14:14		 Mahkumiyeti kesinleşen FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı
27 Ağustos 2020 12:49
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek
27 Ağustos 2020 12:26		 1495 personelin katılımıyla narko-terör operasyonu sürüyor
27 Ağustos 2020 10:28
İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
26 Ağustos 2020 17:48		 Adana'da 2 FETÖ sanığından birine hapis cezası
26 Ağustos 2020 15:54
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı
26 Ağustos 2020 13:21		 İçişleri Bakanı Soylu, selin ardından Dereli'de incelemelerini sürdürüyor
26 Ağustos 2020 11:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:33 - Göle giren 5 gençten iki kardeş boğularak hayatını kaybetti22:33 - Adalet, sözleşmeli personelin becayiş sonuçlarını açıkladı22:31 - CİMER'e 'Reis bisiklete ihtiyacım var' yazdı, isteğine ulaştı22:28 - Mayına basan bir askerimiz şehit oldu22:26 - İşte Kovid-19'la mücadelede 'en düşük' puanı alan iki ülke22:24 - Hatay'da pazar yerleri geçici süreyle kapatıldı
22:14 - 'Yapma' denilemeyen av. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti22:04 - Bakan Yardımcısı'ndan kızları intihar eden aileye taziye22:04 - İngiltere ve Fransa'da korona vakaları patladı22:03 - Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu21:50 - Türk Deniz Kuvvetlerinden Bangladeş Donanmasına yardım21:44 - 3 yıldır aranan FETÖ firarisi çatı arasında yakalandı
21:33 - 21 lisans programı YKS'de sıfır çekti!21:28 - İnönü Üniversitesi Diş hekimliğinde uzaktan eğitim kararı aldı21:14 - Korona ile savaşı ilk günden bu yana sürdürüyor21:11 - Vali talimat verdi! Vatandaş bize her zaman ulaşabilmeli21:06 - Sahte belgeyle antrenör oldu, 2 kez başpehlivan çıkardı
21:00 - Kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
Kadınlar koronavirüse neden daha dayanıklı? İşte cevabı
Fındıkta rekor geliyor
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 1
ankara 1
sürü bağışıklığı 1
26 ağustos 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
doğalgazı bulmak marifet değil 1
gülşah saraçoğlu 1
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 2
musa orhan 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam