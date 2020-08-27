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Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu

Hakkari'de hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küpün bulunması define heyecanına neden oldu. Yetkililer küpün boş olduğunu belirtirken vatandaşlar bölgenin birçok noktasında define bulunduğunu iddia etti.
 27 Ağustos 2020 22:03
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Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu

Hakkari'de hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küpün bulunması define heyecanına neden oldu. Yetkililer küpün boş olduğunu belirtirken vatandaşlar bölgenin birçok noktasında define bulunduğunu iddia etti.

Olay, Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küp bulundu. Durumun güvenlik güçlerine ve ilgili kuruma bildirmesi üzerine polis hafriyat alanında güvenlik önlemleri aldı. Belediyeye ait bir iş makinesi görevlilerin himayesinde küpün etrafını açmaya başlarken, heyecanlı anlar yaşandı. Küpün kaldırılması esnasında ise küpün yan tarafında kırılma meydana geldi. Görevliler tarafından bir çuvala alınan küp tutanak karşılığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise küpün boş olduğunu belirterek hangi döneme ait olduğunun gönderecekleri Van Müzesi'nde yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacağını belirtti. Define bulundu heyecanı yaşayan vatandaşlar ise Hakkari bölgesinde birçok noktada define bulunduğunu iddia etti.
İhlas Haber Ajansı
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