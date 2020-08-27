Bakan Yardımcısı'ndan kızları intihar eden aileye taziye
|27 Ağustos 2020 22:04
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kızları Musa O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihar ettiği belirtilen aileye taziye ziyaretinde bulundu.
İnce, beraberinde Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı ile Er ailesinin yaşadığı Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak köyüne geldi.
Baba Fuat ve anne Hikmet'e taziye dileklerini ileten İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başsağlığı mesajını da aktardı.
İnce, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Anne Hikmet ise ziyaret edip üzüntülerini paylaştıkları için İnce'ye teşekkür etti, acılarının, adaletin yerini bulmasıyla hafifleyeceğini söyledi.
- Olay
Siirt'te Musa O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla 16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İ. Er, Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.
Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 19 Ağustos'ta tutuklanan Musa O, avukatının itirazı üzerine Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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