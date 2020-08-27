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İngiltere ve Fransa'da korona vakaları patladı

Avrupa'da koronavirüs salgını yeniden hortladı. İngiltere'de son 24 saatte 1522 koronavirüs vakası tespit edilirken, Fransa'da da bir günde 6 bin 111 kişi virüse yakalandı.
 27 Ağustos 2020 22:04
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İngiltere ve Fransa'da korona vakaları patladı

Avrupa'da koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, ikinci dalga endişesini giderek artırıyor.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 41 bin 477'ye ulaştı.

Son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 330 bin 368'e yükseldi.

FRANSA'DA BİR GÜNDE 6 BİN YENİ VAKA
Avrupa'da koronavirüs vakalarının ciddi biçimde yükselişe geçtiği bir diğer ülke de Fransa.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Salgın nedeniyle toplam ölü sayısının 30 bin 576'ya ulaştığı ülkede, maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.

Ayrıca Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını da söylemişti.
Memurlar.Net
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