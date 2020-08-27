'Yapma' denilemeyen av. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti

DHKP-C Terör Örgütü'ne karşı yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıllarda Halkın Hukuk Bürosu'na bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la birlikte örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik'de aynı bölmede yakalandı. Operasyonda aynı hukuk bürosunda bulunan ve gözaltına alınan Ebru Timtik'in de içerisinde yer aldığı 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede şüphelilerin Halkın Hukuk Bürosu'na yönelik operasyon yapıldığı sırada kapıları açmayarak direndikleri vurgulanırken, sarf ettikleri sözler yer aldı. Şüphelilerin, "Bizler halkın avukatlarıyız, avukatlar teslim alınamaz, devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları, katilsiniz, faşitsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız" söylemlerini kullandıkları belirtildi.

Yargılama sırasında avukat Ebru Timtik, ölüm orucuna başladı. Ölüm orucu sırasında hiçbir sosyal demokrat örgüt, parti veya sendika, Ebru Timtik'in ölümü sonlandırması için çağrıda bulunmadı. Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının tıbbi yardım talepleri ise, "ölüm orucu bireysel haktır" gerekçesiyle reddedildi.

Sonuçta ölüm orucu başlatan avukat Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Daha önce PKK propagandasından hapis yatan Aytekin Yılmaz adlı yazar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal demokratların bu sessizliğini "Ne zaman ölüm orucu girişimi olsa, insan hakları örgütleri, Barolar, gazeteci ve yazar örgütleri devlete sesleniyorlar. Oysa ölüm orucu girişimini ilkesel düzeyde reddetmelidirler. Ölerek hak talebi olmaz demelidirler. Sol mahalle bu gerçekle yüzleşmek istemiyor." sözleriye eleştirmişti.