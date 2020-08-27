1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yapma' denilemeyen av. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti

DHKP-C'ye üyelikten yargılanan ancak adil yargılanmadığı için ölüm orucu başlatan avukat Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Timtik'in ölüm orucu eylemi sırasında, hiçbir sosyal demokrat örgüt, parti, sendika "Senin yaşamın daha değerlidir Ebru" demedi. Sosyal demokrat örgütlerin ölümü kutsaması sonrasında Timtik bugün yaşamını kaybetti.
 27 Ağustos 2020 22:14
Yazdır
'Yapma' denilemeyen av. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti

DHKP-C Terör Örgütü'ne karşı yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıllarda Halkın Hukuk Bürosu'na bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la birlikte örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik'de aynı bölmede yakalandı. Operasyonda aynı hukuk bürosunda bulunan ve gözaltına alınan Ebru Timtik'in de içerisinde yer aldığı 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede şüphelilerin Halkın Hukuk Bürosu'na yönelik operasyon yapıldığı sırada kapıları açmayarak direndikleri vurgulanırken, sarf ettikleri sözler yer aldı. Şüphelilerin, "Bizler halkın avukatlarıyız, avukatlar teslim alınamaz, devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları, katilsiniz, faşitsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız" söylemlerini kullandıkları belirtildi.

Yargılama sırasında avukat Ebru Timtik, ölüm orucuna başladı. Ölüm orucu sırasında hiçbir sosyal demokrat örgüt, parti veya sendika, Ebru Timtik'in ölümü sonlandırması için çağrıda bulunmadı. Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının tıbbi yardım talepleri ise, "ölüm orucu bireysel haktır" gerekçesiyle reddedildi.

Sonuçta ölüm orucu başlatan avukat Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Daha önce PKK propagandasından hapis yatan Aytekin Yılmaz adlı yazar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal demokratların bu sessizliğini "Ne zaman ölüm orucu girişimi olsa, insan hakları örgütleri, Barolar, gazeteci ve yazar örgütleri devlete sesleniyorlar. Oysa ölüm orucu girişimini ilkesel düzeyde reddetmelidirler. Ölerek hak talebi olmaz demelidirler. Sol mahalle bu gerçekle yüzleşmek istemiyor." sözleriye eleştirmişti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Yardımcısı'ndan kızları intihar eden aileye taziye
27 Ağustos 2020 22:04		 Türk Deniz Kuvvetlerinden Bangladeş Donanmasına yardım
27 Ağustos 2020 21:50
Vali talimat verdi! Vatandaş bize her zaman ulaşabilmeli
27 Ağustos 2020 21:11		 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Resmi açıklama
27 Ağustos 2020 20:16
Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
27 Ağustos 2020 19:08		 Bitlis Milletvekili'inden Kızılay iddiasına cevap
27 Ağustos 2020 18:19
Bakan Berat Albayrak'tan 'hizmet ekonomisi' paylaşımı
27 Ağustos 2020 17:33		 Meral Akşener'den 30 Ağustos açıklaması
27 Ağustos 2020 16:35
CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı
27 Ağustos 2020 16:08		 Üç bakan, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu
27 Ağustos 2020 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:33 - Göle giren 5 gençten iki kardeş boğularak hayatını kaybetti22:33 - Adalet, sözleşmeli personelin becayiş sonuçlarını açıkladı22:31 - CİMER'e 'Reis bisiklete ihtiyacım var' yazdı, isteğine ulaştı22:28 - Mayına basan bir askerimiz şehit oldu22:26 - İşte Kovid-19'la mücadelede 'en düşük' puanı alan iki ülke22:24 - Hatay'da pazar yerleri geçici süreyle kapatıldı
22:14 - 'Yapma' denilemeyen av. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti22:04 - Bakan Yardımcısı'ndan kızları intihar eden aileye taziye22:04 - İngiltere ve Fransa'da korona vakaları patladı22:03 - Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu21:50 - Türk Deniz Kuvvetlerinden Bangladeş Donanmasına yardım21:44 - 3 yıldır aranan FETÖ firarisi çatı arasında yakalandı
21:33 - 21 lisans programı YKS'de sıfır çekti!21:28 - İnönü Üniversitesi Diş hekimliğinde uzaktan eğitim kararı aldı21:14 - Korona ile savaşı ilk günden bu yana sürdürüyor21:11 - Vali talimat verdi! Vatandaş bize her zaman ulaşabilmeli21:06 - Sahte belgeyle antrenör oldu, 2 kez başpehlivan çıkardı
21:00 - Kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Bir gün aranın ardından vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına çıktı
Kadınlar koronavirüse neden daha dayanıklı? İşte cevabı
Fındıkta rekor geliyor
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
topuklu ayakkabı 1
sinir eden reklamlar 1
karantina günleri 1
oynamayan corona olsun inşallah 2
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
mauricio lemos 1
ankara 1
4 ülkenin doğu akdeniz'de ortak tatbikat yapması 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam