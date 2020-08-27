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Hatay'da pazar yerleri geçici süreyle kapatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
 27 Ağustos 2020 22:24
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Hatay'da pazar yerleri geçici süreyle kapatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşları korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Murat Kütük başkanlığında olağanüstü toplandığı aktarıldı.

Alınan kararla bulaş ve teması önlemek amacıyla ilçedeki bütün pazar yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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