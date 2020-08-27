Mayına basan bir askerimiz şehit oldu
Ordu'nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, mayına basması sonucu şehit oldu.
|27 Ağustos 2020 22:28
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, mayına basması sonucu şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, iki gün önce bir operasyona katılan Uzman Çavuş Çetin Ak (28), mayına basması sonucu ağır yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Erzurum'a sevk edilen Uzman Çavuş Çetin Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu gece Trabzon'a gönderilen şehidin naaşının yarın memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.
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