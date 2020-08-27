1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göle giren 5 gençten iki kardeş boğularak hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yüzmek için suya giren 5 gençten kardeş olan iki genç boğularak hayatını kaybetti. 3 kişi ise çevredeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
 27 Ağustos 2020 22:33
Yazdır

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yüzmek için suya giren 5 gençten kardeş olan iki genç boğularak hayatını kaybetti. 3 kişi ise çevredeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda giden yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler iddiaya göre dubaları birbirine bağlayıp birleştirerek suya atlayabilmek için üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kıyıdan uzaklaşan ve iyi yüzme bilmeyen gençler duba ayrılınca düşmemek için bir süre çaba sarf etti. Zamanla yorulan gençler suya düşünce olayı gören balıkçı teknesi sudaki gençlerden üçünü kurtardı. Üç kişinin 'İki arkadaşımız daha vardı' demeleri üzerine bölgeye tekrar giden balıkçılar berrak suyun içinde hareketsiz yatan gençleri gördü. Yalvaç Kumdanlı nüfusla kayıtlı Orhan Yıldırım (16) ve Osman Yıldırım (18) kardeşler sudan çıkartıldı, ancak öldükleri belirlendi.

Kurtarılan gençler Mehmet T. (18), Ramazan K. (18) ve Bulut K. (20) ise olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Cansız bedeni gölden çıkarılan Yıldırım kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin tespiti için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'deki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı
27 Ağustos 2020 18:45		 Oto yıkamacıdaki ilk iş gününde beton zemine düşüp öldü
27 Ağustos 2020 16:56
Kuyumcuyu gasp eden şahıslar 11 kilo altınla kayıplara karıştı
27 Ağustos 2020 15:14		 Eğitim-Bir-Sen'den 'Gül ve Düşün' kitabı için suç duyurusu
27 Ağustos 2020 14:59
Kollarının çeşitli yerleri kesik adamın kurtarılması için polis canını hiçe saydı
27 Ağustos 2020 13:57		 Hemşirenin cinsel taciz iddiasına üniversiteden açıklama
27 Ağustos 2020 13:51
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
27 Ağustos 2020 13:28		 Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
27 Ağustos 2020 12:08
Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin kabrini ziyaret etti
27 Ağustos 2020 12:00		 Antalya'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
27 Ağustos 2020 11:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Sehven başkasına para havale eden, parasını geri alabilir mi?00:03 - Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü00:02 - 28 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları00:00 - Ayasofya'ya artık bu şekilde giriş yapılamayacak23:49 - Almanya'da başörtülü öğretmenin hukuk zaferi23:45 - Karadeniz'de bulunan doğalgaza yabancı firmalar ortak mı?
23:16 - Prof. Dr. Gerik: Koronavirüs hastalarında kısırlık tespit edildi23:08 - 'Pandemi hastanelerinde ciddi bir savaş veriliyor'23:06 - Bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor23:00 - Ambalajlı gıdalarda koronavirüs bulaşma ihtimali var mı?22:59 - Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması22:33 - Göle giren 5 gençten iki kardeş boğularak hayatını kaybetti
22:33 - Adalet, sözleşmeli personelin becayiş sonuçlarını açıkladı22:31 - CİMER'e 'Reis bisiklete ihtiyacım var' yazdı, isteğine ulaştı22:28 - Mayına basan bir askerimiz şehit oldu22:26 - İşte Kovid-19'la mücadelede 'en düşük' puanı alan iki ülke22:24 - Hatay'da pazar yerleri geçici süreyle kapatıldı
22:14 - 'Yapma' denilemeyen av. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ayasofya'ya artık bu şekilde giriş yapılamayacak
Sehven başkasına para havale eden, parasını geri alabilir mi?
28 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
4 ülkenin doğu akdeniz'de ortak tatbikat yapması 1
nihat hatipoğlu 1
masterchef barbaros 1
bosna kasabı 1
ankara 1
çikolata 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
sürü bağışıklığı 1
Doya doya moda 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam