Göle giren 5 gençten iki kardeş boğularak hayatını kaybetti
|27 Ağustos 2020 22:33
|Yazdır
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yüzmek için suya giren 5 gençten kardeş olan iki genç boğularak hayatını kaybetti. 3 kişi ise çevredeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda giden yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler iddiaya göre dubaları birbirine bağlayıp birleştirerek suya atlayabilmek için üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kıyıdan uzaklaşan ve iyi yüzme bilmeyen gençler duba ayrılınca düşmemek için bir süre çaba sarf etti. Zamanla yorulan gençler suya düşünce olayı gören balıkçı teknesi sudaki gençlerden üçünü kurtardı. Üç kişinin 'İki arkadaşımız daha vardı' demeleri üzerine bölgeye tekrar giden balıkçılar berrak suyun içinde hareketsiz yatan gençleri gördü. Yalvaç Kumdanlı nüfusla kayıtlı Orhan Yıldırım (16) ve Osman Yıldırım (18) kardeşler sudan çıkartıldı, ancak öldükleri belirlendi.
Kurtarılan gençler Mehmet T. (18), Ramazan K. (18) ve Bulut K. (20) ise olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Cansız bedeni gölden çıkarılan Yıldırım kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin tespiti için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'deki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı
27 Ağustos 2020 18:45
|Oto yıkamacıdaki ilk iş gününde beton zemine düşüp öldü
27 Ağustos 2020 16:56
|Kuyumcuyu gasp eden şahıslar 11 kilo altınla kayıplara karıştı
27 Ağustos 2020 15:14
|Eğitim-Bir-Sen'den 'Gül ve Düşün' kitabı için suç duyurusu
27 Ağustos 2020 14:59
|Kollarının çeşitli yerleri kesik adamın kurtarılması için polis canını hiçe saydı
27 Ağustos 2020 13:57
|Hemşirenin cinsel taciz iddiasına üniversiteden açıklama
27 Ağustos 2020 13:51
|Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
27 Ağustos 2020 13:28
|Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
27 Ağustos 2020 12:08
|Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin kabrini ziyaret etti
27 Ağustos 2020 12:00
|Antalya'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
27 Ağustos 2020 11:36