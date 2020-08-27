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Adalet, sözleşmeli personelin becayiş sonuçlarını açıkladı

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme (becayiş) sonuçlarını açıkladı.
 27 Ağustos 2020 22:33
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Adalet, sözleşmeli personelin becayiş sonuçlarını açıkladı

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme (becayiş) sonuçlarını açıkladı. İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme çalışmasına ilişkin başvurular değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre karşılıklı yer değişikliği sonuçları yayımlanmıştır.

Karşılıklı yer değiştirmesi yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların tebliğinden itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.
Duyurulur.

Sonuçlar için tıklayın.

Memurlar.net'in notu: Kendine uygun becayiş adayı bulmak isteyen kamu personeli becayis.memurlar.net adresini kullanarak ücretsiz bir şekilde ilan verebilir.

Memurlar.Net
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