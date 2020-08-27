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Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada, koronavirüse (Covid-19) karşı 3 aşının daha tescil sürecinde olduğunu açıkladı.
 27 Ağustos 2020 22:59
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Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'dan koronavirüse karşı aşı çalışmasına ilişkin bir açıklama daha geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashkoyaptığı açıklamada, "Şu anda 3 aşı daha tescil sürecinde" ifadelerini kullandı. Ayrıca, aşıların üretiminin Rusya'da yapılacağını söyleyen, Murashko, aşı çalışmasının hem iç hem dış gelişme olduğunu ifade etti.

Daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'nın ikinci bir Covid-19 aşısının Eylül'de hazır olacağını belirtmişti. Putin'in, yeni aşının, 11 Ağustos'ta Rusya'da tescil edilen ilk aşı kadar etkili olmasını umduğunu ifade ettiği belirtildi.

İlk aşı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) protekollerine göre hala klinik denemelerin üçüncü ve son aşamasından geçiyor olsa da Rus sağlık yetkilileri, aşının koronavirüse karşı stabil bağışıklık üretme kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını ifade ediyor.

DHA
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