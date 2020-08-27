Bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 141'e yükseldiğini bildirdi.
|27 Ağustos 2020 23:06
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 141'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen bir örgüt mensubu daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Söz konusu terör örgütü mensubunun, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mayına basan bir askerimiz şehit oldu
27 Ağustos 2020 22:28
|3 yıldır aranan FETÖ firarisi çatı arasında yakalandı
27 Ağustos 2020 21:44
|Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2020 19:46
|PKK'nın öldü dediği terörist, jandarmaya teslim oldu
27 Ağustos 2020 14:14
|Mahkumiyeti kesinleşen FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı
27 Ağustos 2020 12:49
|DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek
27 Ağustos 2020 12:26
|1495 personelin katılımıyla narko-terör operasyonu sürüyor
27 Ağustos 2020 10:28
|İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
26 Ağustos 2020 17:48
|Adana'da 2 FETÖ sanığından birine hapis cezası
26 Ağustos 2020 15:54
|FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı
26 Ağustos 2020 13:21