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Bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 141'e yükseldiğini bildirdi.
 27 Ağustos 2020 23:06
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Bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 141'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen bir örgüt mensubu daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Söz konusu terör örgütü mensubunun, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141 oldu.
Anadolu Ajansı
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