Ayasofya'ya artık bu şekilde giriş yapılamayacak
Müze statüsünden çıkarılarak cami statüsüne getirilen Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı. Ayasofya Camii'nin girişine uygun kıyafetlerle girilebilmesi için standlar oluşturuldu.
|28 Ağustos 2020 00:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla Ayasofya ibadete açılmıştı. Müze statüsünün son bulduğu Ayasofya Camii'ne gelenler için kılık kıyafet kontrolü yapılmaya başlandı.
ETEKLİ-ŞORTLU-BAŞÖRTÜSÜZ GİRMEK YASAK
Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte girişlerde kılık kıyafet önemi de artırıldı. Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyenler için caminin içine şortlu, etekli, başörtüsüz girilmemesi amacıyla girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.
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