Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
|28 Ağustos 2020 00:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, salgınla ilgili yeni gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.
Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." açıklamasını yaptı.
BUGÜN, 18 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK. Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık. pic.twitter.com/aT889B8UvIDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2020
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