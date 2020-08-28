Siyah öfke spor camiasına sıçradı: NBA durma noktasına geldi
|28 Ağustos 2020 06:50
|Yazdır
MAÇLAR ERTELENDİ
lABD'nin Wisconsin eyaletinde silahsız siyahi Jacob Blake'in polis tarafından yedi el ateş edilerek vurulmasının ardından bazı takımlar ve sporcular, artan sistematik ırkçılığa tepki göstererek müsabakaları boykot etti. NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'e karşı oynadığı play off serisinin beşinci maçını boykot etmesinin ardından, NBA yönetimi çarşamba akşamı Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City Thunder karşılaşmalarını da ertelediğini açıkladı.
LEBRON TOPLANTIYI TERK ETTİ
lÖte yandan, LA Lakers ve LA Clipperslı oyuncuların, sezonun boykot edilmesini talep ettiği ve kalan maçlara çıkmayabilecekleri iddia edildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, oyuncular arasında yapılan toplantıda Lakers ve Clippers takımları kalan maçların tamamını boykot etme yönünde görüş belirtti. Ancak diğer takımların hiçbirisi bu fikre destek vermeyince Lakers'lı LeBron James toplantıyı terk etti. Oyuncuların büyük bir kısmının maçlar sırasında daha çok seslerini duyurmaktan ve öne çıkarak protestoları dile getirmekten yana olduğu kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Almanya'da başörtülü öğretmenin hukuk zaferi
27 Ağustos 2020 23:49
|Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
27 Ağustos 2020 22:59
|İşte Kovid-19'la mücadelede 'en düşük' puanı alan iki ülke
27 Ağustos 2020 22:26
|İngiltere ve Fransa'da korona vakaları patladı
27 Ağustos 2020 22:04
|'Kovid-19 milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi'
27 Ağustos 2020 20:38
|Bilim insanlarından 'aşı' uyarısı: Obezlerde işe yaramayacak
27 Ağustos 2020 15:54
|Esed'in işkenceyle öldürdüğü Türk vatandaşlarının yakınları adalet arıyor
27 Ağustos 2020 15:30
|37 yıl hapis yatan mahkum DNA testiyle aklandı
27 Ağustos 2020 10:57
|TikTok CEO'su Mayer istifa etti
27 Ağustos 2020 10:19
|Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
27 Ağustos 2020 09:44