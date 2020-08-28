Siyah öfke spor camiasına sıçradı: NBA durma noktasına geldi

MAÇLAR ERTELENDİ

lABD'nin Wisconsin eyaletinde silahsız siyahi Jacob Blake'in polis tarafından yedi el ateş edilerek vurulmasının ardından bazı takımlar ve sporcular, artan sistematik ırkçılığa tepki göstererek müsabakaları boykot etti. NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'e karşı oynadığı play off serisinin beşinci maçını boykot etmesinin ardından, NBA yönetimi çarşamba akşamı Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City Thunder karşılaşmalarını da ertelediğini açıkladı.

LEBRON TOPLANTIYI TERK ETTİ

lÖte yandan, LA Lakers ve LA Clipperslı oyuncuların, sezonun boykot edilmesini talep ettiği ve kalan maçlara çıkmayabilecekleri iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, oyuncular arasında yapılan toplantıda Lakers ve Clippers takımları kalan maçların tamamını boykot etme yönünde görüş belirtti. Ancak diğer takımların hiçbirisi bu fikre destek vermeyince Lakers'lı LeBron James toplantıyı terk etti. Oyuncuların büyük bir kısmının maçlar sırasında daha çok seslerini duyurmaktan ve öne çıkarak protestoları dile getirmekten yana olduğu kaydedildi.