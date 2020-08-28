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Ayasofya için İngilizce ve Türkçe tanıtım kitabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Türkiye'de bulunan 435 kilise, sinagog ve havranın tanıtımı için çalışmalara başladı.
 28 Ağustos 2020 07:20
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Ayasofya için İngilizce ve Türkçe tanıtım kitabı

Sümela ve Akdamar gibi Türkiye'de restore edilen ve kullanılan kilise, sinagog ve havralarla ilgili hazırlanan Türkçe ve İngilizce kitapçıklar, yabancı misyon şeflerine hediye edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin MYK toplantısında "Biz sadece cami yapmıyoruz. Edirne'de de sinagog ve Sümela Manastırı'nı açtık. Van'da Ermeni kilisesi Akdamar'ı açtık. Bunun gibi pek çok önemli örnekler var. Bunları topluma iyi anlatın" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz'a bununla ilgili çalışma yapılması talimatını vermişti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan 435 kilise, sinagog ve havralarla ilgili hem Türkçe hem de İngilizce tanıtım kitapçıkları hazırlanacak. Kitapçıklarda, Türkiye'de 180 bin 854 Hristiyan ve yaklaşık 20 bin Yahudi'nin bulunduğu ve her 461 gayrimüslim için 1 ibadethanenin olduğu anlatılacak. Basılacak kitapçıklar arasında bir de Ayasofya olacak. Özellikle Kariye ve Ayasofya'nın tarihi ve tekrar cami olarak nasıl kullanılmaya başlandığı da aktarılacak. Ayrıca, Sümela ve Akdamar gibi kiliseler de tanıtılacak. Kitapçıklar, Türkiye'ye gelen yabancı misyon şeflerine hediye edilecek. Ayrıca bakanlıklar, AK Partili kurmayları, belediye başkanları ve il başkanlarına da dağıtılacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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