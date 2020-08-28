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Altında yeni rekor yolda

Pandemi sebebiyle artan endişelerle rekorları altüst eden altında yeni zirveler bekleniyor.
 28 Ağustos 2020 07:15
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Altında yeni rekor yolda

Kuyumcular gram altının 500 lirayı geçtiğini, Covid-19 için aşı çalışmalarının bir süre daha gecikmesi halinde yeniden çıkışın başlayabileceğini ifade ediyor.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı "Altın aşı müjdeleriyle bir müddet gevşedi. Ancak ikinci dalga korkusu var. Bu da altını yükseltecek. Biz en yüksek gram altında 515 TL'yi gördük. Şu anda 600 lira beklentileri hakim" dedi.
Türkiye
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