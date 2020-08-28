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O ilde düğünlerde gelin ve damat dışında kimse oynamayacak

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerde gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyecek.
 28 Ağustos 2020 06:40
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O ilde düğünlerde gelin ve damat dışında kimse oynamayacak

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına, düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verilmiştir."

Kurul ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı aldı.
İhlas Haber Ajansı
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