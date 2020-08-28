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Erdoğan'dan Trump'a 'gerilimi biz yükseltmiyoruz' cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda Doğu Akdeniz'deki krizi ele aldı. Trump'ın, "Bölgedeki gerginlikten endişeliyiz, tansiyon düşürülmeli" sözlerine Erdoğan, "Biz yükseltmiyoruz" karşılığı verdi.
 28 Ağustos 2020 08:01
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Erdoğan'dan Trump'a 'gerilimi biz yükseltmiyoruz' cevabı

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Edinilen bilgiye göre önceki akşamki görüşmede Trump, iki ülkenin de NATO müttefiki olduğuna vurgu yaparak, "Bölgedeki gerginlikten endişeliyiz. Tansiyonu diplomatik yollar ile düşürmek gerek. Başka bir yol yok" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözlere, "Bu gerginliğin en son sorumlusu Türkiye. Biz yükseltmiyoruz. Bizim adımlarımızın tamamı uluslararası hukuka uygun. Bizim egemenlik hakkımız olan konulardaki adımlarımız birilerini rahatsız ediyor, Yunanistan'ı da burada kullanarak bizi hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelinmemeli" karşılığı verdi.

Bu arada iki ülke arasında tanisyonun düşmesi için adımlar atmaya devam eden Almanya'nın, bu süreçte Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeye çalıştığı, ancak şu aşamada böyle bir görüşmenin söz konusu olmadığı kaydedildi. Türkiye'nin öncelikle Yunanistan'ın, "Türkiye'nin hukuki adımlarına saygı duyması" gerektiğini ilettiği ve bu şartlarda diyalog zeminine açık olduğu mesajını verdiği belirtildi.
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