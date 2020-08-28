Fırsatçılık sırası eldivende

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Kovid-19 salgını nedeniyle kişisel koruyucu ekipmanlara ilgi her geçen gün daha da artıyor.

Maskenin yanı sıra bu dönemde tek kullanımlık eldivenler de çok fazla tercih ediliyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında sağlık kurumlarının yanı sıra restorandan kuaföre, mağazadan markete kadar pek çok alanda eldiven tüketimi arttı.

Pandeminin başında maske fiyatları tartışılırken 'tavan fiyat' uygulaması konulmuştu. Şimdi de eldiven fiyatlarında bir artış söz konusu. Pandemi öncesi 100'lü paketler 13-18 liraya satılırken şu an 80 liraya kadar çıkıyor. Ayrıca bazı online satış platformlarında kutusunu 150-200 liraya satan satıcılar da bulunuyor. Sektör temsilcileri, talep artışının fiyatları artırdığını belirtiyor.