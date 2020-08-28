Tatil hayaliniz kabus olmasın

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Bodrum'da bir otelin internet sitesini bire bir kopyalayan sahtekarlar, vatandaşların kredi kartlarından para çekti. Otel, sitenin kapatılması için savcılığa başvurdu. Savcılık, mahkemeden sitelerin kapatılması için talepte bulundu. Ancak mahkeme, herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığını belirterek talebi reddetti. Suç duyurusunun ardından sahte site erişime kapatıldı.

Oteller de şikayetçi

Türkiye'de ünlü otellerin adını kullanarak sahte internet siteleri açan dolandırıcıların tuzağına bu yıl da binlerce vatandaş düştü.

Özellikle Ege, Akdeniz bölgelerindeki büyük otellerin internet sitelerindeki fotoğrafları bire bir kopyalayan dolandırıcılar, erken rezervasyon ve indirimlerden faydalanmak için internet üzerinden tatil satın almak isteyen vatandaşlara kopya sitelerle tuzak kuruyor. Tatil satın aldığını zanneden vatandaşlar da gittikleri otellerde rezervasyonlarının olmadığını ve dolandırıcıların eline düştüklerini anlıyor. Bu durumdan sadece vatandaşlar değil, oteller de şikayetçi. Siteleri kopyalanan oteller, sahtekarlara aldanan vatandaşlara durumu anlatmakla uğraşıyor.