Büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
FETÖ'nün örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı
|28 Ağustos 2020 08:20
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
27 Ağustos 2020 23:06
|Mayına basan bir askerimiz şehit oldu
27 Ağustos 2020 22:28
|3 yıldır aranan FETÖ firarisi çatı arasında yakalandı
27 Ağustos 2020 21:44
|Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2020 19:46
|PKK'nın öldü dediği terörist, jandarmaya teslim oldu
27 Ağustos 2020 14:14
|Mahkumiyeti kesinleşen FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı
27 Ağustos 2020 12:49
|DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek
27 Ağustos 2020 12:26
|1495 personelin katılımıyla narko-terör operasyonu sürüyor
27 Ağustos 2020 10:28
|İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
26 Ağustos 2020 17:48
|Adana'da 2 FETÖ sanığından birine hapis cezası
26 Ağustos 2020 15:54