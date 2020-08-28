1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzaktan eğitime hız dopingi geliyor

İnternet operatörleri uzaktan eğitim için altyapılarını hazırladılar. Operatörler daha önce öğrenci ve öğretmenlere sundukları internet kotalarını yükseltip, hızları artıracaklar
 28 Ağustos 2020 08:30
Yazdır
Uzaktan eğitime hız dopingi geliyor

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin yeni öğretim yılında da bir süre daha devam edecek olması gözleri internet altyapısına çevirdi. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında sürecek uzaktan eğitimde internet servis sağlayıcılar ve telekom operatörlerine yine büyük iş düşecek. Operatörler, uzaktan eğitim için altyapı ve teknolojilerini hazırlarken, daha önce öğrenci ve öğretmenlere sundukları kotaları yükseltip hızları artıracaklar.

'Yeni döneme hazırız'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, öğrencilerin eğitimlerini evden aralıksız ve hızlı bir şekilde sürdürebilmesi için altyapılarını çok önceden hazırlandıklarını belirterek, "Güçlü şebekemizle bu süreçte de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olacağız. Şimdi yeni dönem başlıyor ve biz de tüm imkanlarımızla yeni döneme hazırız" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin yüzde 79'u internet kullanıyor
26 Ağustos 2020 10:20		 İnternette rekor hız: 1500 filmi 1 saniyede indirebiliyor
25 Ağustos 2020 18:26
İş Bankası bile SEO yapmaya başladı
25 Ağustos 2020 10:42		 Sahteciliği özendiren deepfake uygulamaları artıyor
24 Ağustos 2020 12:22
Netflix, 'deneme üyeliği' uygulamasını yeniden başlattı
22 Ağustos 2020 19:30		 Internet Explorer ve Edge tarihe karışıyor
19 Ağustos 2020 21:54
Sosyal medyada dile ve kelime kökenlerine ilgi arttı
16 Ağustos 2020 18:10		 Penti Giyimin müşteri bilgileri çalındı
07 Ağustos 2020 11:57
Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?
06 Ağustos 2020 12:35		 Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi
05 Ağustos 2020 20:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:37 - Korona tedavisi gören Ticaret Odası eski Başkanı hayatını kaybetti08:30 - Uzaktan eğitime hız dopingi geliyor08:20 - İzmir merkezli büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı08:18 - Tatil hayaliniz kabus olmasın08:10 - Fırsatçılık sırası eldivende08:05 - Halis Karataş kendine ceza verdi!
08:01 - Erdoğan'dan Trump'a 'gerilimi biz yükseltmiyoruz' cevabı07:49 - Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü07:46 - Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı07:45 - Prof. Dr. Refik Çaylan'ı da koronavirüsten kaybettik07:42 - UNICEF'ten dünyaya eğitim uyarısı: Okulları açın07:40 - Konutun 90 milyar lirası yastık altından
07:25 - Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu07:20 - Ayasofya için İngilizce ve Türkçe tanıtım kitabı07:15 - Altında yeni rekor yolda06:50 - Siyah öfke spor camiasına sıçradı: NBA durma noktasına geldi06:40 - O ilde düğünlerde gelin ve damat dışında kimse oynamayacak
06:30 - Güney ve Batı kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında yeni rekor yolda
Sehven başkasına para havale eden, parasını geri alabilir mi?
Ayasofya'ya artık bu şekilde giriş yapılamayacak
Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Prof. Dr. Refik Çaylan'ı da koronavirüsten kaybettik
Türk donanması savaş düzeninde: Mesajı hala almadın mı?
Halis Karataş kendine ceza verdi!
İzmir merkezli büyük FETÖ operasyonu: 59 gözaltı kararı
O ilde düğünlerde gelin ve damat dışında kimse oynamayacak
Siyah öfke spor camiasına sıçradı: NBA durma noktasına geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
sürü bağışıklığı 1
biohackers 1
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 1
masterchef barbaros 1
yozgat 2
oynamayan corona olsun inşallah 2
sinir eden reklamlar 1
doğalgazı bulmak marifet değil 1
topuklu ayakkabı 1
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam