Uzaktan eğitime hız dopingi geliyor

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin yeni öğretim yılında da bir süre daha devam edecek olması gözleri internet altyapısına çevirdi. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında sürecek uzaktan eğitimde internet servis sağlayıcılar ve telekom operatörlerine yine büyük iş düşecek. Operatörler, uzaktan eğitim için altyapı ve teknolojilerini hazırlarken, daha önce öğrenci ve öğretmenlere sundukları kotaları yükseltip hızları artıracaklar.

'Yeni döneme hazırız'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, öğrencilerin eğitimlerini evden aralıksız ve hızlı bir şekilde sürdürebilmesi için altyapılarını çok önceden hazırlandıklarını belirterek, "Güçlü şebekemizle bu süreçte de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olacağız. Şimdi yeni dönem başlıyor ve biz de tüm imkanlarımızla yeni döneme hazırız" dedi.