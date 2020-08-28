Korona tedavisi gören Ticaret Odası eski Başkanı hayatını kaybetti
Asaf Mehmetbeyoğlu hayatını kaybetti
|28 Ağustos 2020 08:37
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Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'nun cenazesi bu gün saat 11.00'da Hulusi Akar Camisinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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