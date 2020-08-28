Gençlerin tercihi tıp ve ilahiyat oldu
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl sınava giren adayların en çok tercih ettiği ilk iki bölüm tıp ve ilahiyat oldu
|28 Ağustos 2020 08:51
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YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl sınava giren adayların en çok tercih ettiği ilk iki bölüm tıp ve ilahiyat oldu.
Hürriyet'ten
Esra Ülkar'ın haberine göre: 16 bin 804 kontenjan açılan tıp fakültelerinde
45 kişilik boş yer kalırken, ilahiyatın 15 bin 212 kişilik kontenjanının tamamı
doldu.
Yükseköğretim Kurulumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı. Her 100 adaydan 80'i üniversiteli oldu.
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