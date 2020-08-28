Kiliseler için tanıtım atağı
AK Parti, Kariye ve Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'deki 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı. Kilise, sinagog ve havraları anlatan bir kitapçık hazırlanarak yurtdışından gelen misyon şeflerine hediye edilecek.
|28 Ağustos 2020 08:54
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Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Biz sadece cami yapmıyoruz" diyerek verdiği talimatın ardından AK Parti, Sümela, Akdamar gibi Türkiye'de restore edilen ve kullanılan kilise, sinagog ve havraları anlatan bir kitapçık hazırlayarak yurtdışından gelen misyon şeflerine hediye edecek.
ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Erdoğan, basına kapalı düzenlenen son MKYK toplantısında Türkiye'de restore edilen Sümela, Akdamar kiliselerinin de yer aldığı 435 kilise ve sinagogun tanıtılmasını istedi.
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