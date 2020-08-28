Polislikten CEO'luğa



Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: AHMET Köse ev hanımı bir anne ve işçi bir babanın 4 çocuğundan biriydi. Polisliğe ilk merakı, hemşehrisi olan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın koruma polislerini görünce başladı. Orta öğreniminin ardından polis akademisi sınavlarına girdi ancak başarılı olamadı. Liseyi bitirdikten sonra Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarını kazandı. 1995'te Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

TERÖRİST PEŞİNDE

İlk görev yeri Gaziantep'ti, sonrasında Tunceli. Kırsalda da şehrin sokaklarında da terörist peşindeydi. Çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak istiyordu. Yurtdışı misyon sınavlarına hazırlandı. Tam puan almasına rağmen barfiksi yanlış bir duruşla tamamladığı gerekçesi ile elendi. FETÖ'cülerin kendisini sınavda elediğini, yurtdışına gitmesine engel olduklarını düşünüyordu.

ABD'YE ATAŞE OLARAK GİTTİ

2008'de açılan yurtdışı sınavlarına tekrar girdi. Sınav komisyonundaki FETÖ'cülere rağmen dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan, Ahmet Köse'yi destekledi. Sınavı kazanmıştı. Ardından ABD'de New York Türk Konsolosluğu'nun konsolos ataşesi olarak çalışmaya başladı. ABD'de ayrıca İşletme Yüksek lisansı yaptı.