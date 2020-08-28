Akşener'den dirsek selamı
|28 Ağustos 2020 08:57
|Yazdır
Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Akşener, "Yapmaya çalıştığım şey şu: Esnaf ağırlıklı geziyorum ben. Salgından evvel başlamıştım gezmeye. Derdiniz nedir, önerileriniz nedir, biz neyi iletmeliyiz? Bu nedenle geziyoruz" dedi. Akşener, bir basın mensubunun, '30 Ağustos törenlerine koronavirüs kısıtlamasıyla' ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:
BAYRAMLAR AYRILMAZ
"Şimdi 30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığı'ndan davetiye geldi. Saat 10.45'te Anıtkabir'de tören olacak. Diğer yerlerle ilgili olarak, yani topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü, yani dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz. Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu üyesi Kara: Kurallara uyumda gevşeme, rakamları yükseltti
28 Ağustos 2020 11:35
|Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti
28 Ağustos 2020 11:27
|Belediye başkanı şalvarını giyip tarlada şerbetçi otu ve fasulye topladı
28 Ağustos 2020 11:03
|Korona tedavisi gören milli eğitim şube müdürü hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 10:40
|Tıp fakültesi kazanan üçüzleri Vali ödüllendirdi
28 Ağustos 2020 10:11
|Adana polisinden 3 yaşındaki Ömer'e sürpriz doğum günü kutlaması
28 Ağustos 2020 10:10
|Bilim Kurullu Üyesi: 15 gün daha vaka artışı bu şekilde gidebilir
28 Ağustos 2020 10:08
|Polislikten CEO'luğa
28 Ağustos 2020 08:55
|Korona tedavisi gören Ticaret Odası eski Başkanı hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 08:37
|Fırsatçılık sırası eldivende
28 Ağustos 2020 08:10