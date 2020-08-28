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Kemalist Yılmaz Özdil de, DHKP-C'li Timtik için mesaj attı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesine aracı olduğu gerekçesiyle, DHKP-C Türkiye sorumlusu ise aynı hücrede yakalanan Ebru Timtik, ölüm orucu sonrasında dün hayatını kaybetti. Ebru Timtik ölüm orucundayken hiçbir sosyal demokrat örgüt, sendika, gazete, Ebru Timtik'ten ölüm orucunu sonlandırılmasını istemedi. Timtik'in dün hayatını kaybetmesi sonrasında ise ölümünde kusurlu olanlar yine Devleti suçladı.
 28 Ağustos 2020 08:56
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Kemalist Yılmaz Özdil de, DHKP-C'li Timtik için mesaj attı

Avukat Ebru Timtik, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesine aracı olmakla suçlanıyordu. Timtik, bir çok DHKP-C'li ismin avukatıydı ve DHKP-C Türkiye sorumlusu ile aynı hücre evinin gizli bir bölmesinde yakalanmıştı.

Timtik, yargılama sırasında adil yargılanmadığı iddiasıyla ölüm orucuna başlamış ve ölüm orucunun 238. gününde, dün, hayatını kaybetmişti.

Timtik'in hayatını kaybetmesinde rolü olanlar, Timtik ölüm orucundayken ölüm orucunu sonlandırması için hiçbir çağrı ve girişimde bulunmayan sol örgütler, dünden bu yana Devleti suçlamaktadır.

Devleti suçlayanlar arasında 2 bin TL'ye Atatürk kitabı satan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'de bulunuyor.

İşte Yılmaz Özdil'in mesajı

Memurlar.Net
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