Kemalist Yılmaz Özdil de, DHKP-C'li Timtik için mesaj attı
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesine aracı olduğu gerekçesiyle, DHKP-C Türkiye sorumlusu ise aynı hücrede yakalanan Ebru Timtik, ölüm orucu sonrasında dün hayatını kaybetti. Ebru Timtik ölüm orucundayken hiçbir sosyal demokrat örgüt, sendika, gazete, Ebru Timtik'ten ölüm orucunu sonlandırılmasını istemedi. Timtik'in dün hayatını kaybetmesi sonrasında ise ölümünde kusurlu olanlar yine Devleti suçladı.
|28 Ağustos 2020 08:56
|Yazdır
Avukat Ebru Timtik, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesine aracı olmakla suçlanıyordu. Timtik, bir çok DHKP-C'li ismin avukatıydı ve DHKP-C Türkiye sorumlusu ile aynı hücre evinin gizli bir bölmesinde yakalanmıştı.
Timtik, yargılama sırasında adil yargılanmadığı iddiasıyla ölüm orucuna başlamış ve ölüm orucunun 238. gününde, dün, hayatını kaybetmişti.
Timtik'in hayatını kaybetmesinde rolü olanlar, Timtik ölüm orucundayken ölüm orucunu sonlandırması için hiçbir çağrı ve girişimde bulunmayan sol örgütler, dünden bu yana Devleti suçlamaktadır.
Devleti suçlayanlar arasında 2 bin TL'ye Atatürk kitabı satan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'de bulunuyor.
İşte Yılmaz Özdil'in mesajı
19 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Biz tarihimizi de CHP'nin yaptıklarını da çok iyi biliyoruz'
28 Ağustos 2020 11:30
|Kiliseler için tanıtım atağı
28 Ağustos 2020 08:54
|Erdoğan'dan Trump'a 'gerilimi biz yükseltmiyoruz' cevabı
28 Ağustos 2020 08:01
|Türk donanması savaş düzeninde: Mesajı hala almadın mı?
28 Ağustos 2020 06:10
|Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik
28 Ağustos 2020 01:24
|Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
28 Ağustos 2020 01:22
|Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
28 Ağustos 2020 00:03
|28 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
28 Ağustos 2020 00:02
|Karadeniz'de bulunan doğalgaza yabancı firmalar ortak mı?
27 Ağustos 2020 23:45
|'Yapma' denilemeyen av. Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybetti
27 Ağustos 2020 22:14