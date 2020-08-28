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Maskeli 4 kişi tarafından parkta oturan gençler tarandı

İstanbul Beyoğlu'nda aynı mahallede oturan B.K. (17), Fatih Sarıtaş (21), Oğulcan Onur (19) ile Enis Bayrak, yüzleri kar maskeli 4 kişi tarafından parkta kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan gençler ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 28 Ağustos 2020 09:00
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Maskeli 4 kişi tarafından parkta oturan gençler tarandı

İstanbul Beyoğlu'nda aynı mahallede oturan B.K. (17), Fatih Sarıtaş (21), Oğulcan Onur (19) ile Enis Bayrak, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki parkta bir araya geldi. Bir süre sonra ise yüzleri kar maskeli ve silahlı 4 kişi, parkın önünde beklemeye başladı. Silahlı grup, sokağın boşalması ile parkın içerisine girdi. Parkta bulunan gençlerin yanına gidip grup üyeleri bir anda silahlarını çekti. Silahlı saldırganlar, parkta oturan grubu kurşun yağmuruna tuttu. Parkta oturan gençler, oturakların arasına saklanarak canlarını korumaya çalıştı.

4 GENÇ YARALANDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis bankların arasında yerde kanlar içinde yatan 4 yaralıyı buldu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan üç yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan Onur'un durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Parktaki bulunan çok sayıda boş mermi kovanı incelenmek üzere Kriminal Laboratuvara götürüldü.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Çocuk parkında yaşanan silahlı saldırı, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahallede uyuşturucu satıcılarının bulunduğunu iddia eden mahalle sakinleri "Yıllardır mahallede esnaflık yapıyorum. Son dönemlerde uyuşturucu satıcıları türedi. Köşe başlarında bekliyorlar. İnsanlar korkuyor. Vurulan çocuklar da mahallede yaşıyor. Arada sırada görüyorduk. Akşamları parka gelip otururlar" dedi. Saldırıya uğrayan gençleri tanıdığını söyleyen bir başka esnaf ise "En az iki şarjör mermi sesi geldi. Tartışmanın alacak verecek meselesinden çıktığı söyleniyor. Burası Teksas'a döndü" diye konuştu.
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