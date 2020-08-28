Maskeli 4 kişi tarafından parkta oturan gençler tarandı
|28 Ağustos 2020 09:00
|Yazdır
İstanbul Beyoğlu'nda aynı mahallede oturan B.K. (17), Fatih Sarıtaş (21), Oğulcan Onur (19) ile Enis Bayrak, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki parkta bir araya geldi. Bir süre sonra ise yüzleri kar maskeli ve silahlı 4 kişi, parkın önünde beklemeye başladı. Silahlı grup, sokağın boşalması ile parkın içerisine girdi. Parkta bulunan gençlerin yanına gidip grup üyeleri bir anda silahlarını çekti. Silahlı saldırganlar, parkta oturan grubu kurşun yağmuruna tuttu. Parkta oturan gençler, oturakların arasına saklanarak canlarını korumaya çalıştı.
4 GENÇ YARALANDI
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis bankların arasında yerde kanlar içinde yatan 4 yaralıyı buldu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan üç yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan Onur'un durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Parktaki bulunan çok sayıda boş mermi kovanı incelenmek üzere Kriminal Laboratuvara götürüldü.
MAHALLELİ TEDİRGİN
Çocuk parkında yaşanan silahlı saldırı, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahallede uyuşturucu satıcılarının bulunduğunu iddia eden mahalle sakinleri "Yıllardır mahallede esnaflık yapıyorum. Son dönemlerde uyuşturucu satıcıları türedi. Köşe başlarında bekliyorlar. İnsanlar korkuyor. Vurulan çocuklar da mahallede yaşıyor. Arada sırada görüyorduk. Akşamları parka gelip otururlar" dedi. Saldırıya uğrayan gençleri tanıdığını söyleyen bir başka esnaf ise "En az iki şarjör mermi sesi geldi. Tartışmanın alacak verecek meselesinden çıktığı söyleniyor. Burası Teksas'a döndü" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma
28 Ağustos 2020 11:24
|Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi öldü
28 Ağustos 2020 11:23
|Manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
28 Ağustos 2020 10:33
|Kadını kurtardı, kendi bıçaklandı
28 Ağustos 2020 10:30
|Genç kız, Üniversiteye yerleştiği gün bıçaklı kavgada öldürüldü
28 Ağustos 2020 09:51
|Hastane çalışanı eski eşini öldürmeye gelmişti, özel güvenliğin dikkatiyle yakalandı
28 Ağustos 2020 09:27
|Ablamın çığlığı hala kulağımda
28 Ağustos 2020 09:19
|Moloz yığınları arasında 16 yaşındaki Ceren'in cesedi bulundu
28 Ağustos 2020 08:58
|Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü
28 Ağustos 2020 07:49
|2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler!
28 Ağustos 2020 07:46